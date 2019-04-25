«Россети» планируют вложить 500 миллионов на снижение потерь в КЧР

Ливинский отметил, что по многим показателям, например, уровень потерь и процент плательщиков, ситуация выводит регион на лидирующие позиции по Северному Кавказу. При этом он подчеркнул, что не стоит останавливаться на достигнутом. За ближайшие три года «Россети» планируют снизить потери электроэнергии в КЧР до 12,4%, сообщают «Новые известия».

Всего в проект планируется вложить 500 миллионов рублей. При этом благодаря позитивной динамике возможная экономия средств может достигнуть 120 миллионов за каждый год. Эти средства будут направлены на усовершенствование энергокомплекса. Многие аспекты данного вопроса уже согласованы между властями региона и «Россетями».

Темрезов подчеркнул, что после назначения на пост главы «МРСК Северного Кавказа» Виталия Иванова взаимодействие властей региона и энергетиков вышло на новый уровень. Первым шагом к более тесному сотрудничеству стало десятилетнее соглашение о долгосрочной тарифной модели в республике. Подписание этого документа состоится на Петербургском международном экономическом форуме.

На территории КЧР начался процесс консолидации электросетевых структур на базе МРСК Северного Кавказа. Бесхозные объекты сейчас окажутся на особом счету.