Тагильчанин заплатит 100 тыс. рублей за контрабанду 35 тыс. долларов

В сентябре 2018 года житель Нижнего Тагила, являясь пассажиром рейса «Екатеринбург-Ташкент», перевез через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 35 тысяч долларов США, не указав их в пассажирской таможенной декларации.

Согласно законодательству, денежные средства в размере более 10 тысяч долларов США не разрешается перемещать через границу Таможенного союза без письменного декларирования.

Денежные средства, которые мужчина пытался провезти через границу, были изъяты и обращены в доход государства.