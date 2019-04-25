Тагильчанин заплатит 100 тыс. рублей за контрабанду 35 тыс. долларов
Житель Нижнего Тагила заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей за контрабанду 35 тысяч долларов, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
В сентябре 2018 года житель Нижнего Тагила, являясь пассажиром рейса «Екатеринбург-Ташкент», перевез через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС 35 тысяч долларов США, не указав их в пассажирской таможенной декларации.
Согласно законодательству, денежные средства в размере более 10 тысяч долларов США не разрешается перемещать через границу Таможенного союза без письменного декларирования.
Денежные средства, которые мужчина пытался провезти через границу, были изъяты и обращены в доход государства.
Суд признал тагильчанина виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 200.1 УК РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Мужчина подал апелляцию. Однако Свердловский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменений.