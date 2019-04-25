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Тагильчанин заплатит 100 тыс. рублей за контрабанду 35 тыс. долларов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин заплатит 100 тыс. рублей за контрабанду 35 тыс. долларов

Сегодня, 12:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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