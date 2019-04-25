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В Екатеринбурге на 180-летний Успенский собор установили новый купол
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге на 180-летний Успенский собор установили новый купол

Сегодня, 19:19ОбществоФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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