В Екатеринбурге на 180-летний Успенский собор установили новый купол

На храм установили главный купол и купол со шпилем, на которые затем были установлены кресты.

Главный купол диаметром 10,8 м имеет голубой цвет, на нем изображены 192 звезды.

После водружения главного купола, на храм был установлен золотой купол со шпилем. Высота колокольни со шпилем составила 43 м.

Для того чтобы увидеть установку куполов, к собору пришли 300 человек. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил кресты и главный купол Успенского собора.

Храм находится на реконструкции с 2017 года. Как рассказал настоятель, за два года на восстановление храма ушло 74 млн рублей. Все средства – это частные пожертвования.