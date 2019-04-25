В Краснотурьинске ИП не взял на работу 52-летнюю женщину из-за возраста
Сегодня, 21:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Краснотурьинске сотрудница компании по химчистке оштрафована на 1 тысячу рублей за дискриминацию по возрасту женщины, пришедшей устраиваться на работу в фирму, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
52-летняя женщина хотела устроиться на работу к индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги по химчистке одежды. Подбором кадров занималась сотрудница, которая занимала должность делопроизводителя. Она отказала женщине в приеме на работу в связи с несоответствием кандидата по возрасту.
В отношении делопроизводителя было возбуждено административное дело за дискриминацию. Суд назначил ей штраф в размере 1 тысячи рублей.
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