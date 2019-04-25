В Краснотурьинске ИП не взял на работу 52-летнюю женщину из-за возраста

52-летняя женщина хотела устроиться на работу к индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги по химчистке одежды. Подбором кадров занималась сотрудница, которая занимала должность делопроизводителя. Она отказала женщине в приеме на работу в связи с несоответствием кандидата по возрасту.