В Нижнем Тагиле найден пропавший подросток-инвалид

Сообщение о пропаже подростка поступило в полицию от родителей мальчика 23 апреля. На поиски были брошены силы поисковиков, полиции и Росгвардии. 24 апреля поисковики прочесывали лесной массив близ села. По словам отца, мальчик имеет инвалидность и может нуждаться в помощи.

В районе 9 часов утра местный житель ехал по трассе и заметил подростка, идущего по обочине, мальчик вез велосипед. Мужчина уже видел ориентировку на пропавшего и остановился узнать, не его ли разыскивают родители и полиция. Однако подросток не смог ничего пояснить, тогда мужчина забрал его к себе домой и позвонил в полицию.

Инспекторы ПДН забрали мальчика в отдел полиции, где он пояснил, что переночевал в заброшенном доме, там он переоделся в другую одежду и направился в город. Велосипед он нашел в заброшенном строении, однако транспортное средство оказалось неисправно, и подросток шел пешком.