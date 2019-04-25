В Свердловской области усилена пожарная безопасность при строительстве

Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов на заседании правительственной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова выступил с отчетом о мерах, направленных на усиление пожарной безопасности на объектах строительства. В настоящий момент на территории Свердловской области действует пилотный проект по введению входного документарного контроля безопасности кабельной продукции энергетического назначения.