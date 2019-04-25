В Свердловской области усилена пожарная безопасность при строительстве
В Свердловской области принимается комплекс мер по усилению пожарной безопасности при строительстве объектов, сообщает правительство региона.
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов на заседании правительственной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции под председательством главы Минпромторга России Дениса Мантурова выступил с отчетом о мерах, направленных на усиление пожарной безопасности на объектах строительства. В настоящий момент на территории Свердловской области действует пилотный проект по введению входного документарного контроля безопасности кабельной продукции энергетического назначения.
В 2017-2018 годах на территории Свердловской области под особый контроль взято 14 объектов капстроительства, проведена выборочная проверка качества кабельно-проводниковой продукции, используемой при строительстве зданий.
В ходе проверок были выявлены некоторые нарушения, например, слишком тонкая изоляция, нарушение требований маркировки, а также нарушение требований к электрическому сопротивлению жил.