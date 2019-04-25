В Сысерти разыскивают 15-летнего школьника Максима Долматова

Максим Долматов пропал 21 апреля. Парень взял рюкзак и сказал, что пойдет посмотреть расписание в школе. После этого его никто не видел.

Бабушка пропавшего рассказала, что после ухода Максима она заметила пропажу 5 000 рублей. После этого пожилая женщина поняла, что ее внук сбежал.

Деньги всегда лежали в свободном доступе, но ни Максим, ни его младший брат — шестиклассник никогда не брали их,рассказала пенсионерка Е1.

Бабушка Максима и его учитель считают, что парень испугался экзаменов. По словам педагога, подросток сильно заикается, поэтому замкнутый и необщительный.

Рост Максим Долматова — 182 см, у него плотное телосложение. В день пропажи был одет в ярко-синюю куртку, черные спортивные штаны, черные кроссовки, черную кофту с красными вставками. С собой у парня был черный рюкзак с красными вставками.

Ранее несовершеннолетний уже сбегал. В первый раз Максим ушел без денег пешком в сторону Челябинска. Через два дня подросток вернулся замерзший и голодный.