База отдыха свердловской корпорации ВСМПО станет обсерватором для больных COVID-19
Сегодня, 20:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На фоне пандемии коронавируса ВСМПО-АВИСМА отдала под обсерватор базу отдыха «Тирус». Помимо этого, титановая корпорация выделила медикам Свердловской области благотворительную помощь, сообщает Федерал-Пресс.
Сюжеты: Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил
Для Центра гигиены и эпидемиологии Нижнего Тагила были закуплены тест-системы и химикаты для анализов на новую инфекцию. В детские сады посёлка Свободный представители корпорации передали дезсредства, антисептики, маски и перчатки. А около 500 тысяч рублей получил от титанщиков Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей