База отдыха свердловской корпорации ВСМПО станет обсерватором для больных COVID-19

Для Центра гигиены и эпидемиологии Нижнего Тагила были закуплены тест-системы и химикаты для анализов на новую инфекцию. В детские сады посёлка Свободный представители корпорации передали дезсредства, антисептики, маски и перчатки. А около 500 тысяч рублей получил от титанщиков Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей.