Полная изоляция, день двадцать пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом увеличилось до семи человек. Город занял третью строчку по количеству зараженных в Свердловской области.

Нижний Тагил находится на третьем месте в регионе по количеству заболевших COVID-19

Литературное мероприятие «Библионочь» из-за коронавируса ушло в онлайн. В нем сегодня можно принять участие на сайте «Центральной городской библиотеки».

Центр развития туризма Нижнего Тагила сообщил на своей странице «Вконтакте», что во время самоизоляции жители города могут поучаствовать в интересных викторинах.

Актеры Драматического театра Нижнего Тагила представили два новых спектакля в рамках проекта «Наш диванный театр», а актеры Нового молодежного театра начали вести рубрику «За гранью» в социальных сетях, где они рассказывают о жизни в театре.

Даже по выходным волонтеры медицинского колледжа помогают пенсионерам и маломобильным одиноким гражданам. Они делятся отчетами на своей странице в Instagram.

Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, составляет 3,0 балла. По сравнению со вчерашним днем, количество людей на улицах выросло. Так, вчера этот показатель составил 2,7 балла. Напомним, что индекс рассчитывается с целью предоставления информации. Он не может использоваться для определения среднего количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле Фото: Яндекс