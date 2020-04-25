Полная изоляция, день двадцать пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Количество зараженных коронавирусной увеличилось. Люди продолжают находиться на самоизоляции. Многие мероприятия перенесли в онлайн, сегодня, например, проходит «Библионочь». Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом увеличилось до семи человек. Город занял третью строчку по количеству зараженных в Свердловской области.
Литературное мероприятие «Библионочь» из-за коронавируса ушло в онлайн. В нем сегодня можно принять участие на сайте «Центральной городской библиотеки».
Центр развития туризма Нижнего Тагила сообщил на своей странице «Вконтакте», что во время самоизоляции жители города могут поучаствовать в интересных викторинах.
Актеры Драматического театра Нижнего Тагила представили два новых спектакля в рамках проекта «Наш диванный театр», а актеры Нового молодежного театра начали вести рубрику «За гранью» в социальных сетях, где они рассказывают о жизни в театре.
Даже по выходным волонтеры медицинского колледжа помогают пенсионерам и маломобильным одиноким гражданам. Они делятся отчетами на своей странице в Instagram.
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Волонтеры-медики Нижнетагильского отделения ВОД «Волонтеры-медики» сегодня работают по заявкам, поступающим в штаб через горячую линию #ОНФ Выполнено 38 заявок! Мы спешим к вам на помощь! #мывместе 🆘 Мы оперативно реагируем на все заявки поступающие на горячий номер 📍 8 800 200 34 11📍 ❗️Волонтеры действуют только по заявкам, принятым на официальные выделенные каналы связи - «Горячая линия» ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в ситуации коронавируса! ✅Помощь оказывается людям пожилого возраста: приобретение продуктов первой необходимости, лекарственных средств и вынос мусора. #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #Нижний Тагил #ВЦСОМК #АВЦ
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
Индекс самоизоляции, по данным Яндекса, составляет 3,0 балла. По сравнению со вчерашним днем, количество людей на улицах выросло. Так, вчера этот показатель составил 2,7 балла. Напомним, что индекс рассчитывается с целью предоставления информации. Он не может использоваться для определения среднего количества людей на улицах.
В Свердловской области за последние сутки выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 337 человек. В Нижнем Тагиле — семь заболевших.