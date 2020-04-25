В Екатеринбург из Гоа прилетел самолет со 199 россиянами на борту
Сегодня, 10:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбург прилетел самолет из Индии с россиянами на борту. 199 человек решили вернуться в Россию из-за ситуации коронавирусом, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Самолет прилетел из Гоа. Из 199 человек в столицу Урала прибыли двое детей. На борту находились пассажиры из разных регионов России.
Это третий рейс из Гоа, благодаря которому россияне могут вернуться домой. Предыдущие рейсы осуществили вывоз людей в Казань и Москву. В Гоа остаются около 3 тысяч жителей России, которые пожелали вернуться на родину.
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