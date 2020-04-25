В Екатеринбург из Гоа прилетел самолет со 199 россиянами на борту

Самолет прилетел из Гоа. Из 199 человек в столицу Урала прибыли двое детей. На борту находились пассажиры из разных регионов России.

Это третий рейс из Гоа, благодаря которому россияне могут вернуться домой. Предыдущие рейсы осуществили вывоз людей в Казань и Москву. В Гоа остаются около 3 тысяч жителей России, которые пожелали вернуться на родину.