В Свердловской области из-за пандемии на 35% сократилось количество турагентств
Сегодня, 10:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков заявил, что 10 тысяч сотрудников сферы туризма останутся без работы из-за пандемии коронавируса. 35% турагентств закрылись, но остаются на рынке в качестве юрлиц, пишет «Интерфакс».
Сюжеты: Коронавирус
По словам Пузанкова, после снятия ограничительных мер в регионе на 30% сократится число туристических агентств. Однако рынок быстро восстановится, произойдет это, по прогнозам Максима Пузанкова, не раньше октября.
Также президент ассоциации туризма считает, что после пандемии у туристов останется психологический барьер, которой будет мешать планировать путешествия.
Как рассказал Пузанков, туроператоры и авиакомпании занимаются вывозом людей из-за границы за свой счет, без господдержки.
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