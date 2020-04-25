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#300лет
В Свердловской области из-за пандемии на 35% сократилось количество турагентств
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
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В Свердловской области из-за пандемии на 35% сократилось количество турагентств

Сегодня, 10:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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