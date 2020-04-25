В Свердловской области из-за пандемии на 35% сократилось количество турагентств

По словам Пузанкова, после снятия ограничительных мер в регионе на 30% сократится число туристических агентств. Однако рынок быстро восстановится, произойдет это, по прогнозам Максима Пузанкова, не раньше октября.

Также президент ассоциации туризма считает, что после пандемии у туристов останется психологический барьер, которой будет мешать планировать путешествия.