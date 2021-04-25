Миллионы депутатов, беды людей и защита всего живого: итоги недели в Нижнем Тагиле

На этой неделе стали известны официальные доходы тагильских депутатов за 2020 год. В тройку самых богатых народных избранников вошли два работника Евраз НТМК — Алексей Пырин и Никита Беркутов, а также директор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых. Годовой доход этих депутатов составил 9,1, 8,6 и 7,7 млн рублей соответственно. Самыми бедными депутатами городской думы в 2020-м году стали Николай Атаманкин, Мария Лисина и Игорь Макаров.
В Нижнем Тагиле заместитель главы Тагилстроевского района Геннадий Классен покинул свой пост. Кто планирует занять его место — пока не сообщается.
Ещё один бывший чиновник — Константин Захаров, который ныне является топ-менеджером «Уралвагонзавода» — подал документы на праймериз в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Нижнего Тагила. Прием документов на праймериз партии «Единая Россия» продолжится по 30 апреля. Ранее о своих политических амбициях также заявил Андрей Муринович, он пока не озвучил, от какой парии планирует выдвигаться, но хочет побороться за кресло в Москве. О решении по участию в грядущих выборах действующего депутата Госдумы от города — Алексея Балыбердина — официальных данных пока нет.
Пьяный подполковник полиции из Алапаевска выехал на встречную полосу и врезался в иномарку. Если по результатам медицинского освидетельствования подтвердится опьянение, мужчина будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Жительница Нижнего Тагила, инвалид второй группы Галина рассказала нашей редакции, как из-за неудачного брака сына может оказаться на улице — ее выселяют из единственного жилья. Бывшая сноха - юрист с опытом - взяла на женщину кредит, платить по нему перестали и теперь приставы могут в любой момент нагрянуть к 65-летней тагильчанке с просьбой покинуть жилье, которое ей уже и не принадлежит.
Очередной выездной репортаж редакции посвящен поселку Горноуральский и селам Большая и Малая Лая. Что мы увидели на улицах, что рассказывают местные жители - смотрите и читайте в специальном репортаже.
Почти 10 миллионов рублей составила сумма наложенных штрафов на жителей Нижнего Тагила за нарушение масочного режима за один год пандемии. Большая часть нарушений (99% всех решений суда) каралась штрафами в Ленинском суде, а самая большая сумма наложенных штрафов — почти 5 миллионов — в суде Тагилстроевского района города.
В Нижнем Тагиле идет подготовка к реконструкции моста на улице Циолковского. При этом закрытие перекрёстка Циолковского — Октябрьской революции планирует перенести на вторую половину мая. Ранее ожидалось, что участок дороги закроют уже 11 мая, однако пока есть возможность продержать дорогу открытой ещё дополнительные две недели. Также подрядные организации готовят объездные дороги к приему увеличенного транспортного потока.
На этой неделе мы подготовили много текстов для души. Для любителей музыки и тагильского творчества - наш новый проект о музыкантах города. В первом тексте мы решили познакомить читателей с тагильскими рокерами.
Важный праздник отмечался на этой неделе - День донора. Мы побеседовали с несколькими людьми, в чьих судьбах донорство оставило свой отпечаток. Как спасти, как спастись - читайте в интервью с донорами и реципиентами.
Любителям птиц и животных и в целом защитникам природы будут интересны тексты о том, как тагильчанка спасет пернатых жителей Урала, поджигатели травы уничтожают все живое, а на Вагонке бизнесмены эксплуатируют животных (и подростков) ради забавы горожан.
Традиционный Культобзор на будни полон весенних событий, творчества и даже танцев на улице. Пусть весна наступит окончательно!