Миллионы депутатов, беды людей и защита всего живого: итоги недели в Нижнем Тагиле

Ещё один бывший чиновник — Константин Захаров, который ныне является топ-менеджером «Уралвагонзавода» — подал документы на праймериз в качестве кандидата в депутаты Государственной думы от Нижнего Тагила. Прием документов на праймериз партии «Единая Россия» продолжится по 30 апреля. Ранее о своих политических амбициях также заявил Андрей Муринович, он пока не озвучил, от какой парии планирует выдвигаться, но хочет побороться за кресло в Москве. О решении по участию в грядущих выборах действующего депутата Госдумы от города — Алексея Балыбердина — официальных данных пока нет.