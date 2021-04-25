Сегодня, 16:21ОбществоФото: pixabay.com

Подравшиеся ученики школы №61 помирились в Нижнем Тагиле

Замешанных в драке во дворе школы №61 в Нижнем Тагиле школьников помирили родители. Потерпевшая сторона собирается забрать заявление из полиции.

Потерпевшему в драке четверокласснику стало лучше, у мальчика было подозрение на сотрясение мозга и ушиб мягких тканей в области живота. Школьнику предстоит две недели домашнего обучения, а родители подравшихся детей встретились, чтобы найти выход из ситуации, заявила редакции TagilCity.ru тетя одного из учеников Юлия.

Также девушка рассказала, что 26 апреля состоится допрос второго родителя, которого обвиняют в избиении одноклассника своего сына. По словам Юлии, молодой человек не избивал школьника, а дети приукрасили случившиеся события.

Поговорили с мужчиной и из всего этого сделали вывод, что дети слишком приукрасили все. Не все так ярко было, как описали мне возле школы одноклассники. Подозрение на сотрясение мозга и ушиб мягких тканей ребёнок получил при драке с одноклассником. Вчера именно детей мы помирили. Сейчас бабушка решает забирать заявление или нет, поделилась девушка.

Напомним, 22 апреля ученики четвертого класса школы №61 устроили драку после словесной перепалки. Затем в драку вмешался отец одного из учащихся. Также 22 апреля руководитель СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что после публикации материала TagilCity.ru об избиении взрослым мужчиной одноклассника своего сына в Нижнем Тагиле следствие приступило к выяснению обстоятельств данного происшествия.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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