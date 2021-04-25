СК начал проверку из-за упавшей с оборвавшегося каната девочки в Нижнем Тагиле

Следствие СКР организовало проверку из-за девочки, которая упала с высоты после того, как в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле оборвался канат, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По его словам, в процессе проверки выясняются все обстоятельства происшествия. Будут установлены и опрошены очевидцы, а также выяснена степень тяжести вреда, который был причинен здоровью ребенка. Отмечается, что также изучается документация о предоставлении населению услуг на территории экопарка. Процессуальное решение Следственный комитет примет по итогам проверки. Напомним, инцидент произошел 25 апреля, около 17.00. Девочка забиралась по канату, но в один момент он оборвался, в результате чего ребенок упал на землю с двухметровой высоты. Девочка упала из-за оборвавшегося каната в экопарке на ГГМ в Нижнем Тагиле

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