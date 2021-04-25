Тагильчане смогут проголосовать за благоустройство городской среды

Напомним, жители города могут выбрать объект благоустройства самостоятельно на единой всероссийской электронной платформе za.gorodsreda.ru. На выбор тагильчан будет представлено два дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей. Этот объект набрал наибольшее число голосов при выборе объектов благоустройства Нижнего Тагила в 2022 году.