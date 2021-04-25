Тагильчане смогут проголосовать за благоустройство городской среды

Тагильчане смогут проголосовать за благоустройство городской среды
Сегодня, 12:48ОбществоФото: 1mediainvest.ru
26 апреля 2021 года начнется голосование за проекты благоустройства общественных территорий Нижнего Тагила.

Жители Нижнего Тагила, достигшие 14-летнего возраста, смогут пройти рейтинговое голосование по отбору общественных территорий до 30 мая 2021 года.

В проекте принимает участие 54 муниципальных образования. У каждого участника есть один голос.

Напомним, жители города могут выбрать объект благоустройства самостоятельно на единой всероссийской электронной платформе za.gorodsreda.ru. На выбор тагильчан будет представлено два дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей. Этот объект набрал наибольшее число голосов при выборе объектов благоустройства Нижнего Тагила в 2022 году.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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