Тагильчане смогут проголосовать за благоустройство городской среды

Жители Нижнего Тагила, достигшие 14-летнего возраста, смогут пройти рейтинговое голосование по отбору общественных территорий до 30 мая 2021 года.
В проекте принимает участие 54 муниципальных образования. У каждого участника есть один голос.
Напомним, жители города могут выбрать объект благоустройства самостоятельно на единой всероссийской электронной платформе za.gorodsreda.ru. На выбор тагильчан будет представлено два дизайн-проекта реконструкции Ленинградского проспекта на участке от площади Славы до Танкостроителей. Этот объект набрал наибольшее число голосов при выборе объектов благоустройства Нижнего Тагила в 2022 году.