25 тысяч возместит ЗАО «Стройкомплекс» за залитую квартиру в центре Нижнего Тагила

25 тысяч возместит ЗАО «Стройкомплекс» за залитую квартиру в центре Нижнего Тагила
25 тысяч возместит ЗАО «Стройкомплекс» за залитую квартиру в центре Нижнего Тагила
Сегодня, 18:21ОбществоФото: 1MI
С иском к ЗАО «Стройкомплекс» о возмещении ущерба в 25 тысяч рублей за залитую квартиру в Нижнем Тагиле обратилось в Арбитражный суд Свердловской области АО «Ингосстрах». Председателем совета директоров строительной компании является Олег Сохраннов.

Суд удовлетворил исковые требования истца. Коммунальная авария произошла 6 февраля 2021 года на проспекте Строителей, 10/15. По решению суда ЗАО «Стройкомплекс» должно выплатить 25,8 тысячи рублей в пользу страховой компании. Также с ответчика взысканы две тысячи расходов по уплате госпошлины и 3,5 тысячи рублей на оплату услуг представителя.

Решение по делу подлежит немедленному исполнению и вступает в силу по истечении 15 дней, если не подана апелляционная жалоба.

Олег Сохраннов — председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» и почетный гражданин Нижнего Тагила. Организация занимается строительством и ремонтом зданий по всей Свердловской области.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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