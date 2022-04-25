25 тысяч возместит ЗАО «Стройкомплекс» за залитую квартиру в центре Нижнего Тагила

С иском к ЗАО «Стройкомплекс» о возмещении ущерба в 25 тысяч рублей за залитую квартиру в Нижнем Тагиле обратилось в Арбитражный суд Свердловской области АО «Ингосстрах». Председателем совета директоров строительной компании является Олег Сохраннов.

Суд удовлетворил исковые требования истца. Коммунальная авария произошла 6 февраля 2021 года на проспекте Строителей, 10/15. По решению суда ЗАО «Стройкомплекс» должно выплатить 25,8 тысячи рублей в пользу страховой компании. Также с ответчика взысканы две тысячи расходов по уплате госпошлины и 3,5 тысячи рублей на оплату услуг представителя. Решение по делу подлежит немедленному исполнению и вступает в силу по истечении 15 дней, если не подана апелляционная жалоба. Олег Сохраннов — председатель совета директоров ЗАО «Стройкомплекс» и почетный гражданин Нижнего Тагила. Организация занимается строительством и ремонтом зданий по всей Свердловской области. Кланы-2022 в Нижнем Тагиле

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