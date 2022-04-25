АО «Башспирт» откроет в Уфе Посольство российского вина

По сообщению пресс-службы «Башспирта», в компании ожидают, что на фоне санкций Запада новый проект принесет большую пользу россиянам и стране в целом. Ведь эта инициатива направлена на решение вопроса независимости от импорта. К тому же теперь жители региона смогут оценить самую качественную продукцию российского производителя.