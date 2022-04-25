АО «Башспирт» откроет в Уфе Посольство российского вина

В рамках нового проекта АО «Башспирт» будет организовывать дегустации своих лучших продуктов. В дегустационных мероприятиях планируется участие партнеров: компаний «Абрау-Дюрсо», «Усадьба Дивноморское», «Поместье Голубицкое», «Шато Кот де Сен Даниль», «Яйла». Об этом пишет mkset.tu.
Магазин «Северные Амуры», открытый АО «Башспирт» в отеле Crown Plaza Ufa — Congress Hotel, работает уже год. В продаже представлены продукция «Башспирта» и напитки других российских марок.
По сообщению пресс-службы «Башспирта», в компании ожидают, что на фоне санкций Запада новый проект принесет большую пользу россиянам и стране в целом. Ведь эта инициатива направлена на решение вопроса независимости от импорта. К тому же теперь жители региона смогут оценить самую качественную продукцию российского производителя.
Напомним: АО «Башспирт» — один из шести топ-производителей крепких напитков в РФ. За последние три года предприятие реализовало проект полного обновления своей продукции во всех сегментах и наладило выпуск новых торговых марок. Сегодня товары компании представлены в торговых сетях более чем 70 регионов нашей страны.
Среди заявленных АО «Башспирт» партнеров: «Усадьба Дивноморское» — винодельня на юге Краснодарского края (Геленджик), которая работает рядом с виноградниками. Здесь используют суперсовременные технологии, позволяющие производить напитки высокого класса. Château Côtes de Saint Daniel («Шато Кот де Сен Даниль») — частная винодельня на Южном берегу Крыма — работает по типу шато из винных регионов Франции. ГК «Абрау-Дюрсо» — ведущий российский производитель напитков, недавно отметивший полтора века со дня основания. Новое поколение российского виноделия представляют предприятия «Поместье Голубицкое» и YAIYLA («Яйла») — молодые виноделы из Севастополя.