Глава РЭО Буцаев: Сохраняются темпы финансирования отрасли обращения с ТКО

По данным, озвученным гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) Денисом Буцаевым, отрасль обращения с ТКО финансируется такими темпами, как предусматривают планы. Он опроверг разговоры о том, что рост финансирования больше не предусмотрен.

Как сообщает kp.ru со ссылкой на главу РЭО, будут выкупаться облигационные займы, выпускаться облигации на бирже, задействуют государственно-частное партнерство (ГЧП) и ряд других форм инвестиционной поддержки. Все это приведет к миллиардным вложениям в отрасль обращения с отходами уже в этом году. По информации, озвученной Денисом Буцаевым, в возведение объектов по-прежнему идут вложения. А что касается самого РЭО, он станет выпускать облигации на бирже, за счет чего вложения в отрасль вырастут еще. Летом минувшего года российским правительством был одобрен РЭО такой вид финансовой поддержки, как выкуп облигационного займа. В планах на нынешний год предусмотрено финансирование семи инвестпроектов, которые реализуют на территории пяти российских субъектов. Вложения РЭО будут измеряться цифрой в 7,17 миллиарда рублей, в то время как общая стоимость проектов — около 28 миллиардов рублей. В частности, речь идет о современном объекте, позволяющем вести обработку и утилизацию ТКО, а также заниматься сортировкой крупногабаритных отходов, на территории Магаданской области. Он вошел в список первых объектов, которые решено профинансировать, размещая ценные бумаги РЭО на бирже. По схеме ГЧП инвестор получит от ППК «РЭО» путем размещения собственных облигаций более четырех миллиардов рублей. При этом процентная ставка будет льготная. Продолжается активное сотрудничество РЭО и российских регионов в рамках ГЧП. «Мы обсудили с рядом регионов возможность реализации инвестпроектов на основе концессионных соглашений», — пояснил Буцаев. В частности, озеро Байкал привлекло особое внимание РЭО. До конца 2025 года в Республике Бурятии создадут семь комплексов, обрабатывающих отходы. Более 5,7 миллиарда рублей составят вложения РЭО в возведение четырех объектов по обращению с ТКО в Иркутской области.

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