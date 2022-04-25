Как будут отдыхать россияне в майские праздники (график)

Как будут отдыхать россияне в майские праздники (график)
Как будут отдыхать россияне в майские праздники (график)
Сегодня, 10:29ОбществоФото: 1MI
Майские праздники в 2022 году пройдут без коронавирусных ограничений. Согласно производственному календарю, утвержденному правительством РФ, у россиян будет семь выходных в первой декаде мая.

Для тех людей, кто работает пять дней в неделю, выходных в мае 2022 года получится в общей сложности 13 — это два праздничных дня 1 и 9 мая, три были перенесены, так как 1 мая будет в воскресенье, а 3 и 10 мая перенесли с январских каникул.

Ранее депутат Госдумы Владислав Даванков предлагал увеличить количество выходных до 10 дней. По его мнению, люди таким образом смогут наладить снабжение продовольствием и посадить овощи в саду. Инициатива была поддержана Совфедом. Однако, по словам главы Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законопроект о продлении выходных не поступал.

Россияпраздникмайские праздники
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