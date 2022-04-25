Нижняя Черемшанка: как живет окраина Тагила?

Однако на всех одна детская площадка с тремя качелями, а также балансиром и песочницей. Заметно, что сами жители за ней следят — систематично красят и чинят. Со слов председателя, три года назад Управление архитектуры и строительства выделило участок для строительства игрового комплекса — шесть соток земли на улице Геологов, но финансирования для этих целей так и нет.