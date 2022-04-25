Нижняя Черемшанка: как живет окраина Тагила?

Два года назад жители Нижней Черемшанки отпраздновали значимое событие — открытие отремонтированной дороги по улице Геологов. Ранее на этот участок, соединяющий микрорайон с городом, списывали буквально все проблемы. Обновление же, как казалось местным, должно было притянуть сюда не только тагильчан (что, в принципе, сбылось), но и всех ответственных за развитие окраины. В результате поселок разрастается, ответственные приезжают, а часть проблем остается.
Добраться, например, до улицы Весенней, что находится практически на окраине микрорайона, не составит труда, но при одном условии — на машине или такси. Тем же людям, которые не имеют возможности обзавестись собственным транспортом, до дома приходится идти 20-30 минут. Да и то, если повезет с погодой или пакеты будут не слишком тяжелыми.
Остановка расположена на Серебрянском тракте — практически в 1,5 км от крайней улицы. Местная жительница жалуется, что купить медикаменты или необходимые продукты, которых нет в магазине поселка, приходится просить соседей.
Здесь как на необитаемом острове. Хоть в магазин что-то привезли: сейчас его нерусские в аренду взяли. Вы не представляете, как мы тут жили: в магазине ничего (только рожки, сахар, мука — и все по космическим ценам). Аптеки нет, ничего нет, поделилась пожилая женщина.
Об этой же проблеме говорит и председатель ТОСа «Нижняя Черемшанка» Ирина Ростягаева, которая неоднократно обращалась в «Службу заказчика городского хозяйства» с просьбой продлить маршрут единственного автобуса, принадлежащего ООО «Техноком». Со стороны учреждения утвердительного ответа нет, хотя после ремонта пробный заезд все-таки сделали, но тогда начали возмущаться жители улиц возле остановки.
Им неудобно, что автобус заворачивает сюда, потом возвращается на остановку и высаживает их. Им петля лишняя, зачем кататься? сказала собеседница редакции.
У автолюбителей же проблем с поездками не возникает даже зимой: дороги, со слов председателя, чистят исправно. И даже во время сильных снегопадов, говорит она, один звонок — вопрос решен.
На плановый прием, в процедурный кабинет или к узким специалистам жителям Нижней Черемшанки приходится ездить в поликлинику № 3 на Липовом тракте — шесть километров на машине или 23 минуты на автобусе. Опять же, жителям улиц возле остановки добраться легче, чего не скажешь о тех, кто обосновался в глубине микрорайона.
Пожилая жительница с улицы Весенней поделилась, что из-за удаленности медучреждения два года не ставит капельницы, которые ей прописал врач.
До поликлиники вообще, хоть умри, не добраться. Я уже два года не езжу на капельницы, потому что далеко. После капельницы еще добраться надо, а состояние как пьяная, говорит она.
При этом врачи или скорая помощь приезжают быстро, не возникло трудностей и в период пандемии коронавируса, отмечает председатель ТОСа «Нижняя Черемшанка». Ранее на территории населенного пункта был медпункт, клуб и библиотека, но их снесли вместе с леспромохозом. Разруху от многочисленных зданий при этом до сих пор не убрали, поэтому одна из сторон обновленной дороги на улице Геологов сопровождается серыми руинами.
А где мы медиков расположим? Нет здания даже, ладно бы клуб был, говорит председатель ТОСа «Нижняя Черемшанка».
Проблем в Нижней Черемшанки нет разве что с демографией — дома в поселке активно покупают молодые семьи с детьми. Сейчас в микрорайоне, со слов председателя, живет около 300 человек, из них значительная часть молодежи и детей.
Однако на всех одна детская площадка с тремя качелями, а также балансиром и песочницей. Заметно, что сами жители за ней следят — систематично красят и чинят. Со слов председателя, три года назад Управление архитектуры и строительства выделило участок для строительства игрового комплекса — шесть соток земли на улице Геологов, но финансирования для этих целей так и нет.
Буквально на днях позвонила из отдела администрации города Елена Яровая, предложила поучаствовать в нацпроекте. Скинула сайт какой-то по образованию и спорту, но там нам ничего не подходит, говорит Ирина Ростягаева.
С ее слов, сами заявиться в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Нижний Тагил» жители не пытались, так как не были о ней осведомлены.
Помимо ФАПа в поселке нет школы (в образовательные учреждения учеников возит автобус) и детсада, что естественно для небольшого поселения, но также отсутствует клуб или административное помещение. Как известно, снесли всё со зданиями леспромхоза.
Внутриквартальные территории отсыпаны щебнем, который привозят практически каждый год, везде проведено уличное освещение. Сами дома газифицированы, но не оснащены центральной канализацией, по словам председателя, провести ее не представляется возможным.
Стоит отметить, что, вероятно, благодаря жителям, улицы прибраны; практически нет бродячих собак — редкое явление для частого сектора. Нет проблем и с вывозом мусора — машина приезжает два раза в неделю.
В целом Нижняя Черемшанка хоть и небольшой, но развивающийся населенный пункт, который находится практически в черте города. Однако жизнь здесь будет комфортной при двух условиях: наличии собственной машины и детской площадки во дворе.