«Норникель» и «Росатом» запускают сотрудничество по нескольким направлениям

Важный пункт соглашения – воплощение в жизнь совместных проектов по освоению литиевого месторождения Колмозерское под Мурманском с планами на дальнейшую глубокую переработку литиевого сырья. Колмозерское – крупнейшее в РФ (18,9% отечественных запасов) месторождение литиевых руд с наиболее серьезными перспективами. Сейчас оно остается в нераспределенном фонде. «Норникель» и «Росатом» организуют совместное предприятие с распределением равных долей между участниками. Корпоративное управление будет осуществляться на паритетных началах.