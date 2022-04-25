«Норникель» и «Росатом» запускают сотрудничество по нескольким направлениям

Соглашение подписали президент «Норникеля» Владимир Потанин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, сообщают «Новые известия».
Договор предполагает сотрудничество по целому ряду направлений. Основное направление – реализация стратегических проектов в Арктической зоне России. Цель проектов в этой сфере – развитие и совершенствование инфраструктуры Северного морского пути, активизация судоходства в Арктике. Ожидается решение ряда вопросов по развитию судостроения в целом и атомного ледокольного флота в частности. Ледоколы ФГУП «Атомфлот» помогут исполнению «Норникелем» планов по расширению транспортного коридора в направлении Таймыра. Это необходимо для реализации перспективной и важной программы инвестиций в Норильском промышленном районе.
Важный пункт соглашения – воплощение в жизнь совместных проектов по освоению литиевого месторождения Колмозерское под Мурманском с планами на дальнейшую глубокую переработку литиевого сырья. Колмозерское – крупнейшее в РФ (18,9% отечественных запасов) месторождение литиевых руд с наиболее серьезными перспективами. Сейчас оно остается в нераспределенном фонде. «Норникель» и «Росатом» организуют совместное предприятие с распределением равных долей между участниками. Корпоративное управление будет осуществляться на паритетных началах.
Стало известно, что недавно Чили и Аргентина объявили о прекращении экспорта лития в Российскую Федерацию, сославшись на санкции. В сложившейся ситуации организация собственного производства может защитить промышленность страны от серьезного дефицита вышеупомянутого металла.
«Продукция «Норникеля» давно играет важную роль в создании накопителей энергии», – заявил Владимир Потанин. Президент компании также сообщил, что «Норникель» собирается закрепить за собой позиции основного поставщика для аккумуляторной отрасли РФ, расширив линейку металлов за счет лития. В этой ситуации его сотрудничество с госкорпорацией «Росатом» может стать важным с точки зрения прорыва в формировании отечественного производства современных батарей, востребованных на рынке.
Добыча сырья станет первым шагом к созданию первого российского производства литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий-ионных батарей. Таким образом, будет положено начало формированию отрасли полного цикла накопителей энергии.