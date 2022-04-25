Опрос ВЦИОМ показал отношение граждан России к добрачным половым связям

Опрос ВЦИОМ показал отношение граждан России к добрачным половым связям

Опрос ВЦИОМ показал отношение граждан России к добрачным половым связям

Сегодня, 19:19
Общество
Фото: pixabay.com
Половые связи до брака допустимы для 67 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного исследователями Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За минувшие 30 лет общественность стала намного более раскрепощенной в вопросах, связанных с интимными отношениями. Секс до заключения брака стал нормой для большего числа респондентов, пишут «Народные Новости».

В 1992 году такого мнения придерживались 39 процентов наших соотечественников. Столько же россиян выступали тогда против интима до визита в ЗАГС, напомнили социологи.

Однако, невзирая на такие показатели, 63 процентов опрошенных в текущем году предпочитают все же традиционные взгляды на семью. Они назвали недопустимым секс без любви. При этом 86 процентов участников анкетирования сказали, что для них неприемлемо наличие любовников.

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