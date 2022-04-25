Опрос ВЦИОМ показал отношение граждан России к добрачным половым связям

Однако, невзирая на такие показатели, 63 процентов опрошенных в текущем году предпочитают все же традиционные взгляды на семью. Они назвали недопустимым секс без любви. При этом 86 процентов участников анкетирования сказали, что для них неприемлемо наличие любовников.