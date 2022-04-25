Россиянам рассказали о причинах высоких зарплат на Чукотке, Сахалине и в ЯНАО

Зулия Лоикова, являющаяся экспертом по подбору персонала пояснила, почему в ЯНАО, на Сахалине и Чукотке самые высокие заработки. Дело в том, что в этих регионах стоимость жизни дороже, а самые высокие зарплаты получают начальники участков и бурильщики.

Эти специалисты получают до одного миллиона рублей ежемесячно. Ими являются граждане других государств, американцы и канадцы. Много сотрудников из Техаса. По словам Лоиковой, многие иностранные компании завершают свою деятельность на территории Сахалина. А в список высоких зарплат попали именно эти профессии, информирует news.ru. Эксперт считает, что в ЯНАО многие работники с большими зарплатами в области добычи, именно в своем регионе конкурентоспособны. А уровень жизни в Южно-Сахалинске очень похож на уровень столичной жизни. В этих регионах цены в магазинах выше московских. А зарплаты обычных специалистов достигают 80-90 тысяч рублей в месяц — наравне с Москвой. Недавно аналитики составили список российских регионов с большими заработными платами. По результатам исследования Фонда гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов России» стало понятно, что на первом месте оказалась Чукотка со средней зарплатой в 120 тысяч рублей. После нее идет ЯНАО с зарплатой в 116 тысяч рублей и Сахалинская область — 104,9 тысяч рублей. Эта информация предоставлена на основе сведений Центробанка и Росстата по данным на состояние первого марта текущего года. Кроме того, исследование основывалось на сведениях Минфина, Росстата, ФНС и Федерального казначейства о социально-экономическом положении российских регионов 2021 года. Первое место занял ЯНАО. В десятку успешных регионов вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская область, Московская область, Пермский и Красноярский края, а также Кемеровская, Свердловская и Иркутская области.

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