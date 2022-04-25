Тагильчан ждет первая гроза, а местные депутаты живут без долгов

По официальным данным в Нижнем Тагиле стало меньше безработных в 8 раз — в 2020 году на бирже труда были зарегистрированы 7,1 тысячи тагильчан, а спустя год — только 881 человек. При этом два года назад был пик по количеству безработных за последние пять лет. Стали ли тагильчане искать работу самостоятельно или дело в «усовершенствованной» системе регистрации граждан в качестве безработных, в ведомстве не говорят.
Два пожарных расчета тушили загоревшуюся на поле в Сухоложском траву. Дым от огня шел в сторону Алтайского микрорайона и ухудшал видимость. По словам спасателей, подобные возгорания происходят чаще всего по вине людей.
В ближайшие дни тагильчан будет радовать весеннее солнышко, которое прогреет воздух до двадцати градусов выше нуля. Такую погоду на эту неделю уже пообещали синоптики. Антициклон принесет на Урал не только тепло, но и первую грозу со шквалистым ветром.
Почти всю прошлую рабочую неделю тагильская атмосфера была без примесей. Газоанализатор TagilCity.ru зафиксировал превышение ПДК только 21 апреля по формальдегиду, зато УГМС и в субботу, и в воскресенье фиксировала превышение по сероводороду. А вот местный «Водоканал» получил пусть небольшой, но штраф (точную сумму не разглашают, но санкции статьи предусматривают до 30 тысяч рублей). Чем еще жила тагильская экология на прошлой неделе, читайте ниже.
Депутаты Нижнего Тагила спят крепко — у народных избранников, согласно данным сайта Федеральной службы судебных приставов, долгов нет.
А вот мигранты в Екатеринбурге сдавали на металлолом оградки с одного из местных кладбищ. Для этого гости Урала проделали отверстие в заборе. Злоумышленников заметила старушка, которой мигранты пригрозили расправой. Однако гости из ближнего зарубежья плохо знают уральских бабушек, которые и по балконам «паркурят», и в горящую избу войдут. Чем закончилась эта история, читайте по ссылке.
В майские праздники 2022 россияне будут отдыхать с перерывом. Депутат Госдумы Владислав Даванков предложил не разрывать каникулы, чтобы на протяжении 10 дней садоводы смогли скорректировать свою продовольственную корзину за счет посадок, а Совет Федерации эту идею даже поддержал, однако официально с такой инициативой никто из законотворцев пока не выступил. До 1 мая осталось меньше недели — посмотрим, может, что-то и изменится.