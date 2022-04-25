Тагильчан ждет первая гроза, а местные депутаты живут без долгов

На территории Нижнего Тагила и ГГО сотрудники МЧС начали все чаще выезжать на первые природные пожары в этом году, а уровень безработицы снизился в Тагиле 8 раз — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за понедельник, 25 апреля.

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