31-го мая жители г. Нижний Тагил смогут обследоваться на ВИЧ-инфекцию

Мобильный пункт экспресс-тестирования будет работать по проспекту Вагоностроителей возле КРЦ «Россия» с 17-ти до 23-х часов. На мобильном пункте за 15 минут каждый желающий анонимно и бесплатно сможет узнать свой ВИЧ-статус и получить информацию по профилактике ВИЧ-инфекции, рассказали нам в городском врачебно-физкультурном диспансере. В Нижнем Тагиле на 1 мая 2010 выявлено 843 ВИЧ-инфицированных. По прогнозам эпидемиологов нижнетагильского филиала Свердловского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в конце 2010 года количество ВИЧ-инфицированных жителей Нижнего Тагила составит более 1000 человек