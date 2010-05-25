Нижнетагильским производителям предлагают участвовать в ярмарках и торговать с авто-лавок

Как рассказала нам начальник отдела торговли управления по развитию потребительского рынка и услуг Галина Веверица, тагильским товаропроизводителям стало трудно сбывать свою продукцию, когда в город пришли федеральные торговые сети. У этих магазинов уже есть свои поставщики, и попасть на их прилавки местным производителям крайне сложно. По словам Галины Веверицы, сетевеки предлагают сотрудничать на очень трудных условиях, на которые у тагильских предприятий просто не хватит средств. Между тем, в Нижнем Тагиле 20 предприятий производят продукты питания. Это пекарни, производители рыбной, мясной, ликероводочной продукции, пива, питьевой воды. Для того чтобы их товары продолжали покупать, управление по развитию потребительского рынка и услуг предлагает производителям участвовать в сельскохозяйственных ярмарках и торговать с авто-лавок. Между тем, как отметила Галина Веверица, свердловские торговые сети уже прошли на встречу областным производителям и выставляют их продукцию на прилавки.