Ограбленный мужчина в г. Нижний Тагил сам вычислил преступника
25 мая 2010, 16:37ОбществоArtem
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В милицию позвонил мужчина и сообщил, что на улице Пархоменко у него отобрали сотовый телефон, и он знает, где сейчас находится преступник.
На место сразу выехал наряд милиции. Потерпевший рассказал, что видел, в какой доме скрылся грабитель. Милиционеры задержали преступника без особых проблем. Им оказался нигде не работающий 28-ми летний молодой человек. Телефон мужчине вернули.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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