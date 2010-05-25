Ограбленный мужчина в г. Нижний Тагил сам вычислил преступника

На место сразу выехал наряд милиции. Потерпевший рассказал, что видел, в какой доме скрылся грабитель. Милиционеры задержали преступника без особых проблем. Им оказался нигде не работающий 28-ми летний молодой человек. Телефон мужчине вернули.