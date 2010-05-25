Платежным терминалам запретят продавать турпутевки и лотерейные билеты

Об этом свидетельствует соответствующий перечень товаров и услуг, подготовленный Минфином, пишет газета "Коммерсант. В список включены так называемые "операции, имеющие высокую степень риска". Перечень пока находится на согласовании с Минобрнауки, Росфинмониторингом, Роспотребнадзором и Федеральной налоговой службой. По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли, общий оборот рынка платежных терминалов в 2009 году составил 649 миллиардов рублей, а на оплату турпутевок, лотерей и благотворительных взносов приходится не более одного процента данного рынка. Участники рынка считают, что введение перечня запрещенных услуг скажется, в первую очередь, на лотерейном бизнесе.