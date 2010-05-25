Продавщица магазина в г. Нижний Тагил из-под прилавка продавала ядовитый суррогат
25 мая 2010, 16:40ОбществоArtem
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Следственным отделом транспортной прокуратуры Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая торговала «самодельным» алкоголем.
Во время проверочной закупки продавец магазина, находящегося в доме № 5 на улице Красных Зорь, продала сотрудникам ОБЭП ЛОВД из-под прилавка бутылку суррогата за 40 рублей. После закупки женщину задержали. Как установили эксперты, в составе изъятой жидкости содержался диэтилфталат, и употребление такого алкоголя угрожает не только здоровью, но и жизни человека. Женщине грозит штраф до 300-от тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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