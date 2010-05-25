Цены на металл, установленные Евразом, проверят антимонопольщики

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ЕвразХолдинга по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке сортового металлопроката. Как сообщает УрБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, решение о возбуждении дела принято по результатам проведения в текущем квартале анализа ситуации на рынке. Причиной проведения расследования послужил рост цен на металлопродукцию в начале 2010 года.