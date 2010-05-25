Цены на металл, установленные Евразом, проверят антимонопольщики
25 мая 2010, 17:03ОбществоArtem
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Обоснованность повышения цен на металлопродукцию Евраза проверят антимонопольщики.
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ЕвразХолдинга по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке сортового металлопроката. Как сообщает УрБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, решение о возбуждении дела принято по результатам проведения в текущем квартале анализа ситуации на рынке. Причиной проведения расследования послужил рост цен на металлопродукцию в начале 2010 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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