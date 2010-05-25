Уральские «битломаны» предложили расписать памятник «Биттлз»

На встрече у членов клуба появились новые идеи относительно дальнейшего оформления прилегающей к памятнику площадки. Как пишет АПИ, главная стена, со словами на английском языке: «любовь, которую ты берёшь, равна любви, которую получаешь», должна остаться в первозданном виде. А вот вторая часть стены вполне годится для дальнейшего оформления. Представители клуба предложили всем желающим поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз росписи этой стены. Организаторы подведут итоги 18-го июня, в день рождения Пола Маккартни.