Уралвагонзавод будет поставлять свою продукцию в Монголию

В частности, речь шла о поставках продукции уральских предприятий в Монголию. Так, «Уралвагонзавод» готов поставлять полувагоны, вагоны-цистерны, запчасти для подвижного железнодорожного состава и сельскохозяйственную технику в рамках государственной программы Монголии «Целина-3».