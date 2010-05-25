Уралвагонзавод будет поставлять свою продукцию в Монголию
25 мая 2010, 17:06ОбществоArtem
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Как сообщили нам в департаменте информполитики губернатора, глава Свердловской области Александр Мишарин в рамках визита в Монголию достиг соглашения о сотрудничестве в промышленной, научной и социальной сферах.
В частности, речь шла о поставках продукции уральских предприятий в Монголию. Так, «Уралвагонзавод» готов поставлять полувагоны, вагоны-цистерны, запчасти для подвижного железнодорожного состава и сельскохозяйственную технику в рамках государственной программы Монголии «Целина-3».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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