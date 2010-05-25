В г. Нижний Тагил началась обработка территорий от клещей
25 мая 2010, 16:50ОбществоArtem
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Она продлиться до июля. В этом году не будут обрабатывать парки и скверы.
От клещей очистят только детские лагеря, детские сады и школы, часть кладбищ, рассказала нам заместитель заведующего отделом дезинфекции, дезинсекции и дератизации нижнетагильского центра гигиены и эпидемиологии, биолог Лариса Кугаевская. Имеет смысл обрабатывать от клещей и садовые участки. Ведь очень часто жертвами укусов этих насекомых становятся садоводы. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии могут выполнить даже коллективную заявку от владельцев дачных участков. Обработка одной сотки земли стоит 45 рублей. Для того, чтобы заказать обработку от клещей, нужно обратиться в нижнетагильский центр гигиены и эпидемиологии по адресу карла Маркса, 29, либо по телефону 41-93-57.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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