В г. Нижний Тагил началась обработка территорий от клещей

От клещей очистят только детские лагеря, детские сады и школы, часть кладбищ, рассказала нам заместитель заведующего отделом дезинфекции, дезинсекции и дератизации нижнетагильского центра гигиены и эпидемиологии, биолог Лариса Кугаевская. Имеет смысл обрабатывать от клещей и садовые участки. Ведь очень часто жертвами укусов этих насекомых становятся садоводы. Специалисты центра гигиены и эпидемиологии могут выполнить даже коллективную заявку от владельцев дачных участков. Обработка одной сотки земли стоит 45 рублей. Для того, чтобы заказать обработку от клещей, нужно обратиться в нижнетагильский центр гигиены и эпидемиологии по адресу карла Маркса, 29, либо по телефону 41-93-57.