В России меньше всего платят аграриям, лесникам и охотникам

Как пишет «Новый Регион», такие данные опубликовал Росстат, но, по мнению экспертов, эта цифра имеет отношение далеко не ко всем россиянам. Реально 20 тысяч рублей в месяц и больше зарабатывают лишь треть россиян, остальные имеют более низкие доходы. По данным статистики, меньше всего платят работникам сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. Ненамного опережают селян труженики текстильного и швейного производства. Далее идет образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг. Самыми «зажиточными» являются люди, добывающие топливно-энергетические полезные ископаемые, производящие нефтепродукты и специалисты в области финансовой деятельности. При этом практически каждый седьмой россиянин продолжает жить за чертой бедности и имеет доходы ниже прожиточного минимума. На конец прошлого года таких было 18,5 миллионов человек, а это около13 процентов от общего числа жителей страны.