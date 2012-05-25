Интернет завоевывает медиарынок – «Яндекс» обошел федеральный «Первый канал»

Вот данные, которые приводит TNS: посещаемость «Яндекса» в апреле 2012 года составила 19,1 миллиона человек в день, просмотры «Первого канала» составили 18,2 миллиона человек. Более того, Интернет определенно лидирует по показателям пользования - ежедневно в апреле «мировой паутиной» пользовались 30,5 миллиона россиян.