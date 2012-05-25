Интернет завоевывает медиарынок – «Яндекс» обошел федеральный «Первый канал»
25 мая 2012, 11:13Общество
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С появлением Интернета, телевидение обрело серьезного конкурента. Международная исследовательская группа TNS регулярно собирает данные о посещаемости электронных СМИ и просмотрах каналов ТВ. Впревые исследователи пришли к выводу, что лидером на российском медиарынке стал интернет-портал. Ранее первую строчку занимал «Первый канал».
Вот данные, которые приводит TNS: посещаемость «Яндекса» в апреле 2012 года составила 19,1 миллиона человек в день, просмотры «Первого канала» составили 18,2 миллиона человек. Более того, Интернет определенно лидирует по показателям пользования - ежедневно в апреле «мировой паутиной» пользовались 30,5 миллиона россиян.
Тем не менее, у телевидения есть серьезное преимущество - длительность. В среднем «Первый канал» смотрят около часа, тогда как на «Яндекс» заходят на 10 минут.
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