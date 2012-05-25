Как пережить испытательный срок?

Вы сделали все возможное, чтобы получить хорошую работу, и вот, наконец-то, все эти резюме, собеседования и нервные переживания остались в прошлом. Правда, расслабляться не стоит даже в том случае, если вас приняли на работу. Как показывает практика, в большинство компаний новые сотрудники принимаются в штат на условиях испытательного срока. Это означает, что в течение нескольких недель или даже месяцев вам каждый день придется доказывать работодателю свою полезность и удерживать завоеванные позиции. В противном случае ваше объявление вновь появится в рубрике «ищу работу в Кемерово» и все придется начинать сначала. Итак, как же пережить испытательный срок с минимальными затратами нервных клеток?

Для начала вы должны как можно быстрее усвоить корпоративные стандарты. В каждой компании существуют свои негласные правила и традиции. Идти против системы не имеет никакого смысла, так что вам остается лишь смириться и принять любые, даже самые странные правила игры. Если в вашей фирме принято начинать рабочий день с пения корпоративного гимна, то вы будете петь его вместе с остальными работниками, иначе можно потерять место еще до окончания испытательного периода.

С первых дней работы постарайтесь проявлять разумную инициативу. Прислушивайтесь к мнению более опытных коллег, расспрашивайте их обо всех тонкостях профессии, не стесняйтесь просить помощи. Но не переборщите. Ваша активность в социуме ни в коем случае не должна перерасти в навязчивость.

Никогда не забывайте о том, что к вам присматриваются, ищут слабые и сильные стороны. Вы должны доказать своему руководителю, что работа вам интересна, и вы готовы развиваться, дабы в будущем получать более сложные и ответственные задания. Не стоит отказываться от поручений, которые не относятся к вашим прямым обязанностям. Конечно, речь сейчас идет не о покупке бутербродов для остальных сотрудников, а, например, о распечатке докладной записки, которая срочно понадобилась шефу.