Как пережить испытательный срок?
Многие люди относятся к испытательному сроку как к пустой и ненужной формальности. В некоторых компаниях это действительно так, но известные работодатели никогда не упустят шанс проверить новичка в деле и раскрыть его потенциал.
Вы сделали все возможное, чтобы получить хорошую работу, и вот, наконец-то, все эти резюме, собеседования и нервные переживания остались в прошлом. Правда, расслабляться не стоит даже в том случае, если вас приняли на работу. Как показывает практика, в большинство компаний новые сотрудники принимаются в штат на условиях испытательного срока. Это означает, что в течение нескольких недель или даже месяцев вам каждый день придется доказывать работодателю свою полезность и удерживать завоеванные позиции. В противном случае ваше объявление вновь появится в рубрике «ищу работу в Кемерово» и все придется начинать сначала. Итак, как же пережить испытательный срок с минимальными затратами нервных клеток?
Для начала вы должны как можно быстрее усвоить корпоративные стандарты. В каждой компании существуют свои негласные правила и традиции. Идти против системы не имеет никакого смысла, так что вам остается лишь смириться и принять любые, даже самые странные правила игры. Если в вашей фирме принято начинать рабочий день с пения корпоративного гимна, то вы будете петь его вместе с остальными работниками, иначе можно потерять место еще до окончания испытательного периода.
С первых дней работы постарайтесь проявлять разумную инициативу. Прислушивайтесь к мнению более опытных коллег, расспрашивайте их обо всех тонкостях профессии, не стесняйтесь просить помощи. Но не переборщите. Ваша активность в социуме ни в коем случае не должна перерасти в навязчивость.
Никогда не забывайте о том, что к вам присматриваются, ищут слабые и сильные стороны. Вы должны доказать своему руководителю, что работа вам интересна, и вы готовы развиваться, дабы в будущем получать более сложные и ответственные задания. Не стоит отказываться от поручений, которые не относятся к вашим прямым обязанностям. Конечно, речь сейчас идет не о покупке бутербродов для остальных сотрудников, а, например, о распечатке докладной записки, которая срочно понадобилась шефу.
Будет очень хорошо, если вы не станете дожидаться просьб руководителя, а сами предложите посильную помощь. Хорошие вакансии в Кемерово встречаются не так часто, как хотелось бы, поэтому не стоит упускать возможность заработать несколько очков в глазах руководства. В конце испытательного срока начальство будет рассматривать результаты вашей работы, и к этому моменту вы должны набрать максимальное количество положительных отзывов. Чем больше информации вы получите в ходе выполнения своих обязанностей, тем выше шанс справиться с самыми трудными задачами. Соответственно, даже небольшие и, на первый взгляд, незначительные задания помогают вам успешно пережить испытательный срок и попасть в число постоянных сотрудников.