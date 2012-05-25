На Уралхимпласте выбрали свою «Мисс Очарование»

Всего передсудьями предстали семь красавиц, каждая из которых продемонстрировала не толькосвои внешние данные, но и раскрыла таланты в конкурсе «Визитная карточка».Кроме того, между девушками прошел кулинарный поединок, был проведен спортивныйэтап состязаний и эрудит-шоу.

Каждаяучастница была удостоена какой-либо номинации: Мисс Улыбка (Юлия Новоселова),Мисс Элегантность (Татьяна Ларионова), приз зрительских симпатий получила ЕленаКовалева, третьей Вице-Мисс стала Евгения Кобелянская, второй Вице-Мисс -Елена Буш, первой Вице-Мисс - Оксана Воронкова.

Титул «ОчарованиеУралхимпласта» и специальный приз генерального директора компании получилаЕкатерина Зверева.

Каждая издевушек работает на предприятии и занимают ответственные должности: среди нихаппаратчик конденсации производства синтетических смол, аппаратчик отделениябезметанольного формалина цеха фенолоформальдегидных и ионообменных смол, аппаратчикцеха по производству ингибиторов коррозии, инженер по охране труда ипромышленной безопасности, начальник и мастер смены производства синтетическихсмол, инженера по организации и нормированию труда цеха по производству изделийиз фторопласта.

Как сообщает пресс-служба Уралхимпласта, в 2012году такой конкурс проводился впервые. Организаторами принято решение придатьему статус традиционного в целях реализации творческого потенциала, выявления иподдержки талантов, а также расширения круга интересов работниц предприятия,содействия в удовлетворении их духовных, интеллектуальных, творческих исоциальных потребностей.