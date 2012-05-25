Нет дома – нет проблем. Заброшенные здания нужно сносить. Не важно – исторические они или нет

Например, на территории старинной усадьбы по Ломоносова 50-А за полтора месяца случилось 9 пожаров. Последний, самый большой, произошел 21 мая. Напомню, это здание уже давно не эксплуатируется. А сейчас его облюбовали бомжи. Во время тушения огня они пытались прорваться внутрь, чтобы спасти свое имущество.

В комитете по управлению муниципальным имуществом нам пояснили, что сейчас этот особняк находится в собственности города, и его планируют сносить. Несмотря на интересный фасад, здание не представляет культурной ценности, отметили в муниципалитете. По словам Олега Полевщикова, заброшенная усадьба потенциально опасна с точки зрения пожарной безопасности. Если содержание ее является нецелесообразным, то – под снос.

К сожалению, пожары в таких зданиях не редкость. Пришедшие к запустению, они становятся своеобразным дном, куда стекаются наркоманы и бомжи. Это асоциальное братство и является главной причиной пожаров в заброшенных зданиях. И речь идет не об отдельно стоящих зданиях на окраине города. Читатели сайта «Все Новости» поделились своими мыслями о старинных зданиях:

Анонимус / 22.05 в 21:31

а я давно заметил… неугодные здания брошены и загубленны. нет что бы людям отдать. кстати например, на к.маркса старое здание радиоточки. мусор и грязь. а это ИСТОРИЧЕСКОЕ здание. во всех путеводителях про него написанно.

Анонимус / 24.05 в 14:31

тоже самое лодочная станция стоит ждет поджога

11 мая около 4-х часов утра загорелось разрушенное здание бывшего солдатского клуба. Площадь пожара – 250 квадратных метров. Это уже далеко не первое возгорание на территории заброшенной воинской части в центре Выи. Так, в начале моя площадь возгорания в одном из корпусов части составила 40 квадратных метров.