Половина мест для участия в дополнительных семинарах о способах продвижения в интернете уже забронирована
25 мая 2012, 16:51Общество
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Напомним, что 29 и 30 мая в Нижнем Тагиле пройдет еще 2 семинара на тему «Возможности интернета для решения маркетинговых задач».
На сегодня уже половина мест забронирована руководителями фирм, специалистами по рекламе и маркетологами из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Так, свободны еще 4 места на 29 мая и 10 мест на 30 мая. Семинар проведут специалисты TagilCity.ru и Viasite.
Программа семинара:
- 13.15 - 13.45 «Анализ аудитории рунета. Цифры» - Александра Балуева
- 13.45 - 14.30 «Какой измеримый эффект может принести представленность в интернете» - Ирина Пономарева
- 14.30 - 14.45 Кофе-брейк
- 14.45 - 15.30 «Каким должен быть эффективный сайт» - Сергей Демидов
- 15.30 - 16.15 «Откуда берется посещаемость сайта» - Ирина Пономарева
- 16.15 - 16.30 Кофе-брейк
- 16.30 - 17.15 «Продающий сайт» - Сергей Демидов
- 17.15 - 18.00 «Стратегии малобюджетного продвижения» - Александра Балуева
- 18.00 Выдача сертификатов о посещении семинара. Заполнение анкет.
Подтвердить свое участие, а также задать вопросы вы можете по телефону 499-334 или сообщив нам на почту alexandra@tagilcity.ru свои контактные данные и название организации.
Прием заявок для участия в семинарах 29 и 30 мая 2012 года - до 15.00 28 мая 2012 года!
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