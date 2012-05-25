Половина мест для участия в дополнительных семинарах о способах продвижения в интернете уже забронирована

На сегодня уже половина мест забронирована руководителями фирм, специалистами по рекламе и маркетологами из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Так, свободны еще 4 места на 29 мая и 10 мест на 30 мая. Семинар проведут специалисты TagilCity.ru и Viasite.

Программа семинара:

13.15 - 13.45 «Анализ аудитории рунета. Цифры» - Александра Балуева

13.45 - 14.30 «Какой измеримый эффект может принести представленность в интернете» - Ирина Пономарева

14.30 - 14.45 Кофе-брейк

14.45 - 15.30 «Каким должен быть эффективный сайт» - Сергей Демидов

15.30 - 16.15 «Откуда берется посещаемость сайта» - Ирина Пономарева

16.15 - 16.30 Кофе-брейк

16.30 - 17.15 «Продающий сайт» - Сергей Демидов

17.15 - 18.00 «Стратегии малобюджетного продвижения» - Александра Балуева

18.00 Выдача сертификатов о посещении семинара. Заполнение анкет.

Подтвердить свое участие, а также задать вопросы вы можете по телефону 499-334 или сообщив нам на почту alexandra@tagilcity.ru свои контактные данные и название организации.

Прием заявок для участия в семинарах 29 и 30 мая 2012 года - до 15.00 28 мая 2012 года!