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«Сохраним энергию леса» - нижнетагильские энергетики высадили более 1500 саженцев в районе Висимо-Уткинска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Сохраним энергию леса» - нижнетагильские энергетики высадили более 1500 саженцев в районе Висимо-Уткинска

25 мая 2012, 09:08Общество
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