«Сохраним энергию леса» - нижнетагильские энергетики высадили более 1500 саженцев в районе Висимо-Уткинска

Добиралисьэнергетики сами, сначала 70 км до поселка, а потом 6 по полному бездорожью доместа проведения работ.

В такихнепростых дорожных условиях очень часто работает ремонтный персонал нашегоэлектросетевого предприятия - специалисты по техническому обслуживаниювысоковольтных линий электропередачи и распределительных сетей. Чтобы проехать к делянке, наш«Урал» не раз застревал в глине. Более того, на одном из участков пути примернона высоте 4 метров поперек дороги (точнее, направления дороги!) оказалосьздоровенное, поваленное ураганом, дерево, и нам пришлось с помощью тросаопустить эту лесину на землю, а потом вручную оттаскивать ее в сторону. -- рассказалпредседатель совета молодых специалистов, инженер службы распредсетей и один изорганизаторов «лесной» акции Дмитрий Сасин.

Это непервая акция по озеленению от молодежной организации энергетиков. Каждую веснуокруга пополняется новыми саженцами. В этом году молодые люди высадили полторытысячи сосен, на следующий год планируется добавить зеленых насаждений в поймереки Тагил, где строится подстанция «Приречная».

Экология – одна из главных проблем современности. Более экологически чистого жилья, чем дома из бревна, еще никто не придумал. Задумайтесь над этим, собираясь строить дом из новомодных, но вредных для здоровья материалов.