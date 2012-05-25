В Нижнем Тагиле состоится открытие первого ресторана быстрого питания «Чикен Хауз»
КРЦ «Россия» приглашает Вас на праздничное открытие ресторана быстрого питания «Чикен хауз», которое состоится 27 мая.
В программе открытия, которое состоится с 11 до 13 часов, планируется проведение веселых конкурсов, шоу мыльных пузырей, программы «Алиса из страны Чудес» и аквагрима. Развлекать публику будут куклы «Бобик» (символ КРЦ «Россия») и «Курочка» (символ «Чикен Хауз»). Гости смогут получить в подарок воздушные шарики, а участники конкурсов – выиграть сувениры от «Чикен Хауз». Организаторы ждут всех, а для маленьких гостей приготовили море всего интересного. Кстати, ресторан работает круглосуточно!
Ресторан быстрого питания «Чикен Хауз» приглашает на работу повара, бухгалтерас опытом работы в 1С, кладовщика, грузчика, мойщицу посуды, уборщицу и официанта-кассира. Гарантируется социальный пакет, бесплатное питание, удобный график по согласованию. Все заинтересованные могут обратиться на первый этаж КРЦ «Россия» или позвонить по номеру 8-965-51-77-443.
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