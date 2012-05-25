В Нижнем Тагиле состоится открытие первого ресторана быстрого питания «Чикен Хауз»

В программе открытия, которое состоится с 11 до 13 часов, планируется проведение веселых конкурсов, шоу мыльных пузырей, программы «Алиса из страны Чудес» и аквагрима. Развлекать публику будут куклы «Бобик» (символ КРЦ «Россия») и «Курочка» (символ «Чикен Хауз»). Гости смогут получить в подарок воздушные шарики, а участники конкурсов – выиграть сувениры от «Чикен Хауз». Организаторы ждут всех, а для маленьких гостей приготовили море всего интересного. Кстати, ресторан работает круглосуточно!