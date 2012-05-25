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В Нижнем Тагиле состоится открытие первого ресторана быстрого питания «Чикен Хауз»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле состоится открытие первого ресторана быстрого питания «Чикен Хауз»

25 мая 2012, 15:48Общество
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