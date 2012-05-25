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В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Славянская буквица». Все экспонаты сделаны руками юных тагильчан (ФОТО)
Сюжеты:
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В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Славянская буквица». Все экспонаты сделаны руками юных тагильчан (ФОТО)

25 мая 2012, 15:30Общество
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