В Центральной городской библиотеке открылась выставка «Славянская буквица». Все экспонаты сделаны руками юных тагильчан (ФОТО)

Дети создавали работы трех типов, объединенные общим словом «Буквица».Это необычно выполненная начальная буква слова, способная рассказать целуюисторию. Это «живая» буква, и созданием именно таких мини-произведений искусствазанимались мальчики и девочки Нижнего Тагила.

Вот «книжки-малышки». Они выполнены в формате А5 ипредставляют собой книжки-потешки. Рассматривать их одно удовольствие - яркие,с интересными историями. Сложно представить, насколько кропотливым был труд ,чтобы создать такое чудо.

Еще есть книжки-раскраски. В них нарисованы буквы, но не скучные типографские, а такие, которые так и хочется «оживить» цветом. На них ицветы, и животные, и даже люди, времена года, день и ночь, одним словом, в нихсосредоточен целый мир.

Самые популярные экспонаты для выставки - «Говорящиебуквицы». Суть работы заключалась в проведении целого исследования. Нужно былоузнать толкование своего (или родных) имени, а затем написать его, вместив взаглавную букву информацию о значении имени в целом.

Искренне советуем Вам посетить эту выставку, которая будетпроходить вплоть до 7 июня 2012 года в Центральной городской библиотеки города.Вы увидите большое количество работ, выполненных с душой, украшенных бисером,лентами и раскрашенных всеми цветами радуги.