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Воспитанники детского сада №22 Нижнего Тагила изучили правила дорожного движения (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Воспитанники детского сада №22 Нижнего Тагила изучили правила дорожного движения (ФОТО)

25 мая 2012, 10:23Общество
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