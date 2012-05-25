Воспитанники детского сада №22 Нижнего Тагила изучили правила дорожного движения (ФОТО)
22 мая прошло занятие, семинар по теме «Организация работы в ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» для старших воспитателей Ленинского района. Помимо этого, правила ПДД изучили и юные участники движения, воспитанники детского сада №22 «Черемушки».
Участники семинара рассмотрели вопросы нормативного обеспечения деятельности воспитателя по организации работы по профилактике ДДТТ, проектной деятельности по преподаванию ПДД. Воспитатель подготовительной группы продемонстрировала работу с интерактивной доской и представила фильм о проведении социально-значимой акции рассказывает Инспектор по пропаганде ОГИБДД ММУ МВД России Нижнетагильское» Наталья Никишина.
Практической частью семинара были занятия с малышами-дошколятами. Ребята из средней группы делали светофоры, из старшей же – принимали участие в викторине. С воспитанниками подготовительной группы был проведен тренинг «Перекресток». Юные пешеходы и водители с удовольствием двигались по проезжей части согласно сигналам регулировщика. После занятия малыши в торжественной обстановке получили от инспекторов ГИБДД удостоверения юного пешехода.
Фотографии предоставлены отделением пропаганды Нижнетагильского ГИБДД.
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