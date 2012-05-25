Воспитанники детского сада №22 Нижнего Тагила изучили правила дорожного движения (ФОТО)

Участники семинара рассмотрели вопросы нормативного обеспечения деятельности воспитателя по организации работы по профилактике ДДТТ, проектной деятельности по преподаванию ПДД. Воспитатель подготовительной группы продемонстрировала работу с интерактивной доской и представила фильм о проведении социально-значимой акции рассказывает Инспектор по пропаганде ОГИБДД ММУ МВД России Нижнетагильское» Наталья Никишина.

Практической частью семинара были занятия с малышами-дошколятами. Ребята из средней группы делали светофоры, из старшей же – принимали участие в викторине. С воспитанниками подготовительной группы был проведен тренинг «Перекресток». Юные пешеходы и водители с удовольствием двигались по проезжей части согласно сигналам регулировщика. После занятия малыши в торжественной обстановке получили от инспекторов ГИБДД удостоверения юного пешехода.