Выбираем летние шины

Какие именно шины лучше выбирать для летней езды, однозначно сказать, конечно, невозможно, тем более сложно назвать конкретную марку и даже производителя, продукция которого могла бы идеально подойти для всех автомобилей.

Определяющее значение в условиях такого выбора играют не только параметры непосредственно шин, но и те условия, в которых возможна их эксплуатация, будь то климат или качество отечественных дорог, тем более, что пути каждого конкретного автомобиля предугадать достаточно сложно, и столкнуться в дороге он может с любыми условиями. Однако среди них вполне реально выделить наиболее значимые, так как именно они позволят понять наиболее оптимальные свойства и особенности, которыми должна отличаться идеальная резина для лета.

Для начала необходимо узнать, какой именно типоразмер рекомендует использовать для конкретного транспортного средства его производитель. Определить это можно, расшифровав маркировку на самих шинах либо обратившись за помощью к сервисной книжке автомобиля.

Также необходимо учитывать, что летом автовладельцы предпочитают «гонять» гораздо чаще и активнее, и именно изменение скоростного режима также должно иметь определенное значение при выборе шин, о чем подробно можно узнать на www.koleso-russia.ru. Так, например, использование шин слишком большого размера может привести к тому, что нагрузка на КПП и приводы будет более высокой, также увеличится потребность в топливе, а значит, будут неточности в показаниях спидометра. Даже несмотря на то, что летом рекомендуется использовать более широкие покрышки, все-таки лучше во всем соблюдать меру, больше делая акцент на эксплуатационных качествах шин, нежели на привлекательности и эффектной внешности транспортного средства.

Стоит также сказать несколько слов о резине, которая изначально имеет наиболее высокий уровень износостойкости, хотя и стоят они довольно дорого. Приобретать такие покрышки актуально для езды по асфальту, если же автомобиль преимущественно разъезжает по грунтовым дорогам, такая покупка для него будет нерациональной.