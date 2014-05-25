Зачастую клиенты банков сталкиваются с тем,что им отказывают в предоставлении кредита, без обьяснения причин. Для этого Мы предлагаем Вам воспользоваться услугой "Выяснение причин отказа по кредиту"

Данная услуга предоставляет собой информацию, содержащую причину отказа, в отношении Вас как заемщика перед банком.

Услуга создана в интересах потребителя, так как экономит значительное количество времени и потраченых денежных средств на отдельные виды проверок.

В комплексную услугу входят запросы :

1. Справка из Центрального каталога кредитных историй (600 рублей)

2. Кредитная история НБКИ (1700 рублей)

3. Отчет по Службе Безопасности (800 рублей)

4. Кредитный рейтинг НБКИ (700 рублей)

5. Скоринг FICO (600 рублей)

6.Кредитная история "ОКБ" Сбербанк (1200)

Итог по отдельным услугам 5600 рублей

При комплексной проверке вы получаете скидку 50%