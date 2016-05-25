Как транспортные компании обеспечивают сохранность груза

Любого потребителя услуг компании по грузоперевозкам, независимо, будь то это частное лицо или солидная фирма беспокоят три важных фактора:

сохранность груза;

своевременная доставка;

сохранность целостности перевозимого имущества.

Сохранность

Для безопасной транспортировки применяют различные средства, выбор которых зависит от ценности перевозимого имущества. Например, грузоперевозки в Екатеринбурге от компании «Каскад» осуществляются с применением силовых пломб, которые выполняют функции замка с индексацией открывания. А опция спутникового слежения, применяемая в этой организации, хоть и не предотвратит хищение, но даст возможность собрать информацию об опасных участках пути следования грузового транспорта. Для перевозки особо ценных товаров привлекают военизированную охрану. К тому же страхование имущества поможет избежать убытков при форс-мажорных ситуациях.

Перечисленные способы защиты, актуальны для грузоперевозок на дальние расстояния и наилучшим образом подходят для организаций. Частным потребителям, которым необходимо переехать на новый адрес или в другой город, нет необходимости оплачивать такие услуги. Для них предоставляют надежный грузовой транспорт и очень быструю доставку.

Своевременная доставка

Как и с частными клиентами, так и с фирмами заключается договор, в котором прописаны обязательства по времени доставки. Для выполнения своих обязанностей «Каскад» координирует оптимальный маршрут перевозки и действия своих сотрудников. Своевременные погрузочные работы и применение онлайн-системы слежения позволяют обеспечивать бесперебойные поставки в срок, который указан в договоре.

Сохранность целостности и качества перевозимого имущества

Современные приспособления, используемые в «Каскад», позволяют доставить скоропортящиеся и хрупкие товары без потери качественных характеристик. Для этого используют индикаторы падения и климатического контроля. Эти средства позволяют определить, по какой причине произошли нарушения, повлекшие повреждение груза. Также на этапе приемки и отправки составляется акт, о производимых работах.