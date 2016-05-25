Как транспортные компании обеспечивают сохранность груза
f/Любого потребителя услуг компании по грузоперевозкам, независимо, будь то это частное лицо или солидная фирма беспокоят три важных фактора.
Любого потребителя услуг компании по грузоперевозкам, независимо, будь то это частное лицо или солидная фирма беспокоят три важных фактора:
- сохранность груза;
- своевременная доставка;
- сохранность целостности перевозимого имущества.
Сохранность
Для безопасной транспортировки применяют различные средства, выбор которых зависит от ценности перевозимого имущества. Например, грузоперевозки в Екатеринбурге от компании «Каскад» осуществляются с применением силовых пломб, которые выполняют функции замка с индексацией открывания. А опция спутникового слежения, применяемая в этой организации, хоть и не предотвратит хищение, но даст возможность собрать информацию об опасных участках пути следования грузового транспорта. Для перевозки особо ценных товаров привлекают военизированную охрану. К тому же страхование имущества поможет избежать убытков при форс-мажорных ситуациях.
Перечисленные способы защиты, актуальны для грузоперевозок на дальние расстояния и наилучшим образом подходят для организаций. Частным потребителям, которым необходимо переехать на новый адрес или в другой город, нет необходимости оплачивать такие услуги. Для них предоставляют надежный грузовой транспорт и очень быструю доставку.
Своевременная доставка
Как и с частными клиентами, так и с фирмами заключается договор, в котором прописаны обязательства по времени доставки. Для выполнения своих обязанностей «Каскад» координирует оптимальный маршрут перевозки и действия своих сотрудников. Своевременные погрузочные работы и применение онлайн-системы слежения позволяют обеспечивать бесперебойные поставки в срок, который указан в договоре.
Сохранность целостности и качества перевозимого имущества
Современные приспособления, используемые в «Каскад», позволяют доставить скоропортящиеся и хрупкие товары без потери качественных характеристик. Для этого используют индикаторы падения и климатического контроля. Эти средства позволяют определить, по какой причине произошли нарушения, повлекшие повреждение груза. Также на этапе приемки и отправки составляется акт, о производимых работах.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что грузоперевозки в Екатеринбурге с организацией «Каскад» – это безопасная доставка товара или личных вещей клиента в любую точку страны с применением современных средств защиты и транспортировки. К тому же в автопарке фирмы имеется, и специализированная техника для перевозки негабаритных грузов, поэтому фирма работает с обширной аудиторией потребителей ее услуг.