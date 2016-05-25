Суд вынес приговор краснотурьинскому медбрату, который побил ветерана войны

Добавим, что сам пострадавший пенсионер не стал сообщать об этом ни полицейским, ни своим родным. Побои на лице заметили родственники, когда пришли навестить старика. Несмотря на то, что в полицию и прокуратуру не поступало ни одного заявления по данному преступлению, уголовное дело на медбрата, распускавшего руки, следователи все-таки завели.