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Суд вынес приговор краснотурьинскому медбрату, который побил ветерана войны
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд вынес приговор краснотурьинскому медбрату, который побил ветерана войны

25 мая 2016, 12:35ОбществоТимофей Данилов
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