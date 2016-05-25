Суд вынес приговор краснотурьинскому медбрату, который побил ветерана войны
25 мая 2016, 12:35ОбществоТимофей Данилов
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Работнику больницы назначено 300 часов обязательных работ за то, что он набросился на 92-летнего старика с кулаками.
Суд признал медбрата виновным по статье «Нанесение побоев». Доказано, что подсудимый избил пожилого пациента. Инцидент произошел на фоне личной неприязни. В результате нападения медработника, ветеран ВОВ получил телесные повреждения.
Добавим, что сам пострадавший пенсионер не стал сообщать об этом ни полицейским, ни своим родным. Побои на лице заметили родственники, когда пришли навестить старика. Несмотря на то, что в полицию и прокуратуру не поступало ни одного заявления по данному преступлению, уголовное дело на медбрата, распускавшего руки, следователи все-таки завели.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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