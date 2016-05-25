Свердловские сыщики продолжают разыскивать полуторогодовалую малышку, которая исчезла 9 месяцев назад

1,5-годовалая Саша Золотина бесследно исчезла из своего дома в поселке Михайловское. Девочка жила вместе с родителями и старшей сестрой.

По материалам дела, 29 сентября 2015 года около 4-х часов вечера мать Саши отвела её во двор погулять, потому что та капризничала. Отпустив ребенка на улицу, мать заснула. А отец малышки распивал в это время спиртное со своим приятелем. Заметила исчезновение Саши её сестра, которая вернулась домой из школы.

Сыщики отрабатывают несколько версий, в том числе и начальную – ребенок мог утонуть в реке, расположенной вблизи дома. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетней», сообщается на сайте областного следственного управления СК РФ.

По данному делу проведено уже 15 судебных экспертиз, опрошено полтысячи человек. Кроме того, к поискам Саши подключились общественники, спасатели и водолазы.