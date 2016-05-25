В Нижнем Тагиле продолжаются работы по реконструкции моста на ул. Фрунзе: более половины балок уже установлены (ФОТО)
Сегодня на строительной площадке состоялось совещание о ходе работ по реконструкции моста на улице Фрунзе.
На совещании присутствовали руководители компаний-подрядчиков и представители Администрации города. Председательствовал на совещании начальник управления городским хозяйством Администрации Нижнего Тагила – Владимир Юрченко.
На совещании обсуждались рабочие вопросы реконструкции моста. Специалисты докладывали о проделанной работе. Так, на сегодняшний день, установлено уже 33 балки, то есть более половины от необходимого количества. В данный момент также осуществляется монтаж ригелей.
Работа по реконструкции моста идёт нормально, по графику. Особых вопросов не возникает резюмировал оговорённое на сегодняшнем совещании начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
Монтаж конструкций моста строители планируют начать 12 июня.
© Эрик Х., TagilCity.ru