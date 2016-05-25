Выбор в пользу пеноблоков

Кроме того, рассматриваемый материал отличатся повышенными показателями теплоизоляции и звукоизоляции, минимальной степенью водопоглощения и высокой морозостойкостью, что делает его неуязвимым для воздействия физических факторов. Важная характеристика блоков — высокая пожароустойчивость, равная требованиям стандартов, поэтому возведение здания из них обеспечит повышенную надежность.