Выбор в пользу пеноблоков
Строительные работы – трудоемкий и недешевый процесс, требующий особого подхода к выбору материалов. Решение в пользу пеноблоков позволит снизить временные и финансовые затраты, не проиграв на качестве постройки.
Компания «Привоз-строй» предлагает пеноблоки в Екатеринбурге по конкурентной стоимости. Использование данного типа материалов весьма многогранное:
- возведение стен – применяется как дополнительное укрепление к несущим стенам, реже как основной материал в несущих конструкциях при малоэтажном строительстве;
- устройство перегородок – используется для внутриннего разделения помещений при условии минимальной нагрузки;
- заложение фундамента – только конструкционные типы пеноблоков с повышенным уровнем плотности (марки D1000, D1100, D1200).
Цена пеноблока ниже кирпичного камня и газобетонных блоков, поэтому данный тип строительной продукции лидирует среди облицовочных материалов.
Кроме того, рассматриваемый материал отличатся повышенными показателями теплоизоляции и звукоизоляции, минимальной степенью водопоглощения и высокой морозостойкостью, что делает его неуязвимым для воздействия физических факторов. Важная характеристика блоков — высокая пожароустойчивость, равная требованиям стандартов, поэтому возведение здания из них обеспечит повышенную надежность.
Ваш дом – ваша крепость
Пеноблоки – экологически чистые, отлично пропускают воздух, позволяя создавать идеальный микроклимат внутри дома. Сооружения из данного типа материалов по микроклиматическим показателям близки к конструкциям из дерева. К тому же, купить пеноблок в Екатеринбурге можно по отличной стоимости.
Продукция из серии, пользующаяся спросом на рынке стройматериалов:
- пенополистирол блок Д400 – параметры изделия 188х300х588 мм, отличается легкостью, простотой монтажа, показательными шумо- и теплоизоляционными характеристиками;
- пенополистирол бетон – параметры блока 90х300х585 мм, единица имеет площадь 17 м 2, известен прочностью, износостойкостью, теплосберегающими свойствами;
- пеноблок армированный – показатели прочности Д700, размер плиты 188х300х588 мм, характеризуется повышенной крепостью, выносливостью к физическим факторам, минимальной теплопропускной способностью;
- пазогребневая гипсовая плита – размеры 80х500х667 мм, отличается быстротой процесса монтажа, отличными характеристиками прочности, сравнительно невысокой стоимостью.
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